Draamasari Ballykissangel 3, 8/11: Ootamismäng (Inglise 1998)

Tundmatu lotomängija suurvõit paneb Ballykissangeli kihama. Quigley näeb vaeva, et välja uurida, kes võitis kuus miljonit naela. Ta paneb pihitooli pealtkuulamisseadme ja saab teada nii mõndagi hämmastavat. Isa Mac peab õnneliku võitja välja selgitama. Kahtlusaluseid on hämmastavalt palju. Ambrose läheb maskeerituna Cilldargani ööklubisse, et tabada kurikuulus narkokaupmees. Assumpta otsib Dublinis Leod, Niamh aga asendab teda pubis.