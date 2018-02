Draamasari Ballykissangel 4, 9/12: Kui tähed vaatavad alla (Inglise 1998)

Isa Henry tuleb Ballykissangelisse. Ta on saadetud Vatikani tööle, kuid kõhkleb. Isa Mac püüab teda ümber veenda. Emma ja Danny lähevad mägedesse jalutama ja pagevad vihma eest ulualla. Pimeneb ja on karta, et nad peavad mägedes ööbima. Emma räägib oma ema surmast. Isa Aidanile langeb osaks kohustus juhtida heategevuslikku bingoõhtut. Ta palub abi, kuid peab siiski ise numbreid hõikama ja külalised pole temaga sugugi rahul. Viimasel hetkel tuleb Orla appi. Peavõit langeb isa Henryle.