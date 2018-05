Värske uuring ütleb, et iga neljas Eesti esimese klassi laps on ülekaaluline või rasvunud. Kas meie laste kaal on tõesti käest ära? Kuidas muuta laste toitumist ja meelitada mudilasi rohkem liikuma? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.