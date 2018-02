Eesti rahvastik hallineb kiiresti. Muutuvad peremudelid, põlvkonnad elavad eraldi ning üksnes pereliikmed ei suuda või ei taha oma eakatele abi pakkuda. Kuidas korraldada abi vajavate eakate hooldus nii, et ka elusügis mööduks väärikalt? Kas see on eaka enda, lähedaste või ühiskonna ja riigi mure? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.