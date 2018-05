Euroopa Liidus on kokku lepitud, et looduse säästmiseks võetakse aastaks 2020 tagasi ringlusse 50% olmejäätmetest. Eesti on võetud kohustustest veel kaugel ja viimaste aastate jooksul pigem eesmärgist eemaldunud. Kuidas võtta olmejäätmed ringlusse? Kas me ajame liiga palju jäätmeid ahju? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.