Meie aeg on täis erinevaid pöördumisi, apelle ja proteste. Levib tunnetus, et olulistel teemadel ei võeta otsustamisel inimeste arvamusi kuulda. Kas demokraatia toimimiseks vajalik usaldus on langenud alla kriitilise piiri? Kuidas lepitada kardinaalselt vastandlikke arvamusi? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.