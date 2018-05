Windsori lossi St George´i kabelis sõlmivad ametliku liidu Briti troonipärilusjärjekorras kuuendal kohal olev Suurbritannia ja Põhja-Iiri prints Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor ja tema kihlatu. Sündmuse tunnistamisel on kuninglikud kõrgused ja meelelahutusmaailma vägevad. Briti meedia on prints Harryt nimetanud nii punapäiseks mässajaks kui ka pahaks poisiks, pruut Meghan Markle on aga ameerika näitlejatar. Otseülekannet kuninglikult laulatuselt kommenteerivad Margit Kilumets, Kai Ines Nelson ja anglikaani kiriku asjatundja, õpetaja Gustav Piir, toimetaja Ulvi Pihel.