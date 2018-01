Lõppenud aasta oli Jüri Ratase jaoks erakordselt keeruline. Jõukatsumine Keskerakonnas, koalitsioonipartnerite kapriisid ja Eesti EL nõukogu eesistumine viskasid napi kogemusega peaministri tundmatus kohas vette. Kuigi vaatlejate hinnangud suplusele on mõnevõrra erinevad, on üks kindel - Ratas on väga kiiresti ujuma õppinud.