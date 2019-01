Jüri Ratas on poliitikas ellujääja ja kiire õppija - Ratase teine sünnipäev valitsusjuhina on selle ehedaks tõestuseks. Ees on valimised ja poliitiline kaardipakk mängitakse ümber. Milline on Jüri Ratase mänguplaan uueks aastaks? Urmas Vaino intervjuu peaminister Jüri Ratasega. Režissöör Marek Miil, produtsent Lii Kuldmäe.