Eesti 100 tamme (Eesti 2018)

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks rajatakse üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Tamme istutamisega saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile. Tamme võib istutada koduõue, esivanemate maakodusse või koos kogukonnaga rajatavasse tammeparki. Osaledes sõprade, klassi või perega nende parkide rajamises saame osa millestki suurest ja igikestvast, ühise väärika eesmärgi nimel.

