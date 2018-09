Miljonid inimesed 150 riigist haaravad prügikotid, et teha ühe päevaga prügist puhtamaks terve maailm, Uus-Meremaalt Hawaiini. Suurt maailmakoristust ehk seniolematut kodanikualgatust juhitakse Eestist. Terve päeva kestvas programmis toome teieni talguemotsioone kogu maailmast, võtame spetsialistidega prügiteema pulkadeks lahti ja piilume ka aktsiooni peastaabi telgitagustesse. Saatepäeva juht on Kristo Elias.

