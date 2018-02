Viimased erakondade reitingud näitavad, et koalitsiooni toetus on madalseisus ja see pingestab poliitilist olukorda. Kas valitsusliit peaks oma samme paremini selgitama või on probleem pigem läbimõtlemata otsustes? Stuudios väitlevad Eiki Nestor, Mart Luik, Jaak Aab, Arto Aas, Aimar Altosaar ja Jaak Madison.