Massiivset valimiskampaaniat vaadates kipub meelest minema, et mitme erakonna rahaline seis on tegelikult nigel. Kui jätkusuutlik selline olukord on ja milline oleks ideaalne parteide rahastamismudel? "Esimese stuudio" külaline on Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.