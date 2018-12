Esimene stuudio

"Esimeses stuudios" on täna õhtul Jeffrey Sachs. Mees, keda New York Times on nimetanud maailma ilmselt kõige olulisemaks majandusteadlaseks. Ta on aidanud reformida enam kui saja riigi majandusi ja olnud lähedane nõuandja viimasele kolmele ÜRO peasekretärile.