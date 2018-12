"Esimese stuudio" külaline on täna Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Uurime, miks Isamaa ei võtnud vastu EKRE üleskutset siduda riigieelarve vastuvõtmine rändepaktist loobumisega, kas koalitsioonipartnerid vaatavad üksteist pärast valitsuskriisi altkulmu ja kuidas toimuv on mõjutanud Isamaa kehva reitingut ning miks erakonna liikmed räägivad teise pensionisamba kaotamise kohta vastuolulist juttu? Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

