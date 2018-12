Abhaasia eestlaste kodakondsuse saaga sunnib paratamatult küsima, kas riik, seadused ja ametnikud on ikka näoga inimese poole? Milliseid järeldusi peaksime tegema ÜRO rändepakti konfliktist ning kuidas pidada tulistel teemadel debatti nii, et tulemuseks ei oleks viha ja kurjuse vohamine? "Esimese stuudio" külaline on õiguskantsler Ülle Madise. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

