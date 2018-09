Sõltumata sellest, kas ja mida me usume, on teadusel ja kirikul sarnane missioon, mis peaks inimeste elu paremaks muutma. "Esimene stuudio" küsib täna, kuidas eristada libaasju pärisasjadest ja kuidas vältida ühiskonna lõhestumist? Stuudios on Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

