"Esimene stuudio" läheb seekord eetrisse Brüsselist ja saatesse on kutsutud kõik 6 Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikut. Räägime Brexiti järgsest Euroopast, lähenevatest Euroopa Parlamendi valimistest ja Euroopa tulevikust laiemalt. Saatejuhid on Johannes Tralla ja Anna Pihl, režissöör Rait-Roland Veskemaa

