Samal ajal kui rahvuslik lennukompanii tõmbab otselende koomale, peab Tallinna Lennujaam tegema suuri pingutusi, et väikeriigi jaoks oluliste lennuühenduste arv ei kahaneks. Millised üldse on Tallinna võimalused selliste konkurentidega võrreldes nagu Riia, Helsingi või Stockholm? "Esimese Stuudio" külaline on Tallinna Lennujaama juht Piret Mürk-Dubout. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

