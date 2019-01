"Esimene stuudio" uurib seekord, millised on väikeste erakondade võimalused Riigikogu valimistel läbi lüüa. Kui roheline maailmavaade on eestlastele pigem sümpaatne, siis miks Roheliste erakond juba aastaid valimiskünnisega maadleb? Kas keskkond võiks olla üks nende valimiste peateema ja kuidas on erakonna mainet mõjutanud koalitsioon Keskerakonnaga Tallinnas? Stuudios on Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.