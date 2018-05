Rootsi on meie naaber, kes Teise maailmasõja lõpus võttis vastu kümned tuhanded Eesti põgenikud. Sellest ajast alates on tükike Eestit arenenud ja kasvanud just seal. Praegugi on Rootsi paljudele eestlastele unistuste teostamise koht. Meie riigid on majanduslikult tihedalt seotud ja meie inimesed teevad mitmetes valdkondades koostööd. Ometi näib Rootsi vahel olevat siiski väga kaugel. Rootsis käisid saatejuht Epp Ehand ja operaator Andrus Rebane.