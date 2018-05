Saksamaa on Euroopa Liidu suurim riik ja paljuski sõltub liidu tulevik just Saksamaast. Pärast Brexitit kasvab Saksamaa roll veelgi. Paljude eestlaste jaoks on Saksamaa aga koht, kus oma unistusi teostada, näiteks autotööstuses või teatrilaval. Saate autor Epp Ehandi.