Suurbritannia on paljude Eesti ettevõtete jaoks unistuste sihtkoht ja jääb selleks tõenäoliselt ka pärast Brexitit. Kuidas Suurbritannia täpselt Euroopa Liidust lahkub on endiselt paljuski lahtine, kindlasti on igal britil selles küsimuses aga oma arvamus. Saatejuht Epp Ehand, režissöör Andres Lepasar.