Liibanonis on viimased aastad olnud suhteliselt rahulikud, samas on Süüria kodusõda kasvatanud pingeid kogu piirkonnas. Iga neljas Liibanoni elanik on sõjapõgenik. Eesti aitab pagulasi ja Liibanoni - Iisraeli piiril aitavad julgeolekut tagada Eesti rahuvalvajad. Kuidas Liibanonil rahu ja stabiilsuse säilitamine keerulises olukorras välja tuleb? Autor Epp Ehand.