Uues saatesarjas asub reisiseltskond vanadel Žigulidel automatkale Venemaale, kus on eesmärgiks näha ja leida üles kohti, mis on seotud Eesti ning eestlastega, vanade sõidukitega või pakuvad vaatepilti, mida meil ei kohta. Omaette katsumuseks on ka hullumeelne Venemaa liiklus, mis paneb proovile nii vana tehnika kui ka reisiseltskonna võimed. Operaator Väino Laisaar, toimetaja Kristjan Ojang. Saate tootis Okri Productions.

