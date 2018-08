Wend Weis, 8/10: Tartu (Eesti 2017)

On tipud: geograafilises võtmes - Džomolungma. Inimlikus - Lurich, Keres, Päts, Poska jne. Aga liha käitlemise kunstis on tipuks Tartu Lihunikuäri, kus võib õppida liha töötlemist ja kasuks tuleb see isegi Wennale. Saade on valminud koostöös talunike MTÜ-ga Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.