Wend Weis, 2/10: Hiiumaa (Eesti 2017)

Nagu teada - Maarjamaa kamar on ahas ja vaene. Naftat tuleb parimal juhul telereklaami diivanist. Samal ajal on meie rannaniidud oma eripära ja liigirikkuse tõttu arvatud Euroopa Liidu loodusdirektiivi I lisasse kui esmatähtis elupaigatüüp. Kogu Euroopas võib seda elupaigatüüpi kohata vaid siin – Läänemere ääres ja kõige enam just Eestis. Nii me sööme kulda seda ise teadmata. Saade on valminud koostöös talunike ühendusega Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.