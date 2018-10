Trumpi müüri radadel, 3/12

Pikemalt saadakse jutule Nogalese šerifi Tony Estradaga, kes on võimumehe kohta üllatavalt selgel ja sirgeseljalisel seisukohal, et USA administratsioon ja tema narkopoliitika on ise vastutav Mehhiko narkokartellide tekkimise eest ning et ükski müür ei suuda mitte kunagi piiriülest salakaubandust takistada.

Autor, režissöör ja operaator Väino Laisaar, produtsent Herbert Murd, toimetaja Ivo Tšetõrkin, tootja Matkafilm OÜ.