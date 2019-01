16-osaline "Vabadussõja lugu" annab edasi Eesti ajaloo ühe olulisima perioodi. Dokumentaalsarja autorid on Elo Selirand ja Indrek Treufeldt. Režissöör Toorion Ojaperv. Sari valmib koostöös Kaitseministeeriumi ja Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumiga. Saade on eetris alates 13. jaanuarist pühapäeviti kell 18.45. kordus K lõunal.

