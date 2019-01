Mis põhjustab toataimede lehetippude pruunistumise? Kui palju sõltub see kastmisest ja kuidas aru saada, kas taim on kuiv või hoopis üle kastetud? Mis viitab sellele, et põhjus on hoopis valguses? Kas sel juhul piisab taime aknalauale tõstmisest või on vaja lampi lisavalgustuseks? Millal on õige aeg taim õmber istutada, sest lehetippude pruun värv on tingitud hoopis toitainete puudusest?