Eesti Muusikanõukogu tähistab juba kuuendat aastat järjest 1. oktoobril Rahvusvahelist Muusikapäeva üle 100 tasuta kontserdiga üle Eesti. Sellel aastal on programmis 170 kontserti. Tegemist on hea tahte projektiga, kus kõik esinejad ja kontserdikohad osalevad vabatahtlikkuse alusel. 1. oktoobri õhtul kannab ka ETV üle Muusikapäeva tseremooniat, kus tunnustatakse silmapaistvaid muusikuid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel