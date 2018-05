Riigi valimisteenistus ootab kõiki huvilisi täna, 22. mail kell 14 Toompea 1 suurde saali, kus tulevikuvisioonina tuleb jutuks e-hääletamine nutiseadmest. Arutatakse, kas ja miks on vaja e-hääletamist nutiseadmest, kuidas seda tehniliselt realiseerida, missugused on peamised ohud ehk kas nutiseadmest hääletamine on turvaline.