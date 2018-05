Eesti jätkusuutlik mood jõuab Aasia moelavadele

EKA moeosakonna kaks tudengit, Marleen Afanasjev ja Ester Soidla pääsesid maailma suurima jätkusuutliku moeplatvormi REDRESS Fashion Awardi semifinaali. Tegu on rahvusvaheline võistlusega, mida juhib Hiina disainihiid Hong Kong ja kuhu sellel aastal laekus avaldusi 56-st eri riigist.

Marleeni töö keskendub kangajääkide taaskasutusele, eelkõige laojääkide ja kangarullide lõppude ja alguste utiliseerimisle. Enamikes tööstustes jääb iga kangarulli pealt järgi umbes 50m kangast, sest algused ja lõpud võivad olla veidi praagid. Marleen tegeleb selliste jääkide ribastamise ja uuteks kangasteks punumisega.

Estri töö on fokuseerunud Zero Waste põhimõttele ehk kuidas teha tööd nii, et mitte ühtegi kangajääki sellest alles ei jää. Tema lõige võimaldab ära kasutada kõik peaele 3x3 cm kolmnurga.