Marja-Liisa Kämärä räägib seente baasteadmistest

Seenehooaeg käib, aga on silma jäänud, et mitte alati ei pruugi inimesed aru saada, missuguse seene nad endale korvi on korjanud. Loodusmuuseumi botaanik-kuraator Marja-Liisa Kämärä tuleb värskelt nopitud seentega ja räägib seente baasteadmistest.

