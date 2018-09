Haigekassa juht Rain Laane selgitas kuidas sellises olukorras käituda, kui ravimi võtmine on kriitiline aga internetiühendus on maas ning digiretsepti pole võimalik väljastada? Kas EMOsse pöördumine on lahendus?

Hiljuti on paar sellist juhtumit olnud - näiteks ei saanud üks naine psühhiaatriakliinikuga kontakti, kuna interneti- ja telefoniühendus puudus. Seetõttu ei saanud ta ka digiretsepti välja võtta.