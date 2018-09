Mõttekoja "Praxis" juht Tarmo Jüristo rääkis ravikindlustuse süsteemi kitsaskohtadest

Täna esitleb mõttekoda "Praxis" värsket uuringut Eesti ravikindlustuse süsteemi kitsaskohtadest.

Eestis on hinnanguliselt kuni 120 000 tööealist inimest, kellel puudub püsiv Haigekassa ravikindlustus ja kelle ligipääs riiklikele tervishoiuteenustele on seetõttu piiratud. Ainult 86% Eesti tööealisest elanikkonnast on ravikindlustusega püsivalt kaitstud. Viimase seisuga on 21 000 naist ja 51 000 meest, kelle ravikindlustusega kaetus viimase kümnendi jooksul on olnud juhuslik.