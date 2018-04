Tervise Arengu Instituut avaldas täna liikumispüramiidi, mis aitab oma nädalast liikumist paremini jälgida. Liikumispüramiid on graafiline mudel, mis näitab, kui palju ja kuidas tuleks nädalas olla kehaliselt aktiivne, et see oleks tervisele kasulik.