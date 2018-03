Kvark Teadusteatri juhendaja Mats Mikkor rääkis, kuidas toimib magnet rändlinnu silmas

Teatud rändlindudel võib olla ilmakaarte taju konstrueeritud otse silmamunasse. See on otsekui ekraanile kuvatud oluline lennuinfo pilootide kokpitis. Teadlasi viis tõdemuseni, et magentvälja taju peab olema lindudel seotud nägemisega tõsiasi, et linnud ei suuda öösel magnetvälju tuvastada.

Teadlaste koostatud mudel näitas, et kui päikesevalgusest tulev footon langeb linnu silmas olevale kindlale moelkulile, sunnib see elektroni oma tavapäraselt positsioonilt mujale nihkuma. Nihe on mõõdetav üksnes mõne nanomeetriga. Kui elektron hakkab oma tavapärasele kohale tagasi nihkuma, põhjustab see elektrivälja, mis võib mõjutada linnu nägemist, näiteks kirgastades värve või suurendades vaatevälja heledust.Teadlaste sõnul võib oletada, et kunagistel iidsetel lindudel andis selline kohastumus rändevajaduse tekkides teatud eelise. Nii muutus see võime põlvest-põlve üha paremaks, kuni tänaste väga teraste lindudeni välja.