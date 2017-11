Uuringu kohaselt on sääste ligi 46 protsendil 19-64-aastasest elanikkonnast, kuid ainult kuuel protsendil on sääste üle 12 kuu töötasu ulatuses. Ligi 34 protsendil elanikkonnast ei ole üldse sääste. Seetõttu on paljud inimesed õnnetuste korral majanduslikud haavatavad. Elukindlustus on sõlmitud vaid 29 protsendil elanikkonnast.