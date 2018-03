Siseministeeriumi tellimusel on valminud uuring "Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs". 2016. aastal toimus Eestis ligi 35 500 liiklusõnnetust, millest enam kui 70% lahendatakse politsei sekkumiseta, kuid on siiski veel suur hulk juhtumeid, mida on võimalik lahendada teisti.