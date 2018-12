Räägime narkootikumide tarvitajatele mõeldud programmidest SÜTIK ja VALIK

Juunis alustasid Tervise Arengu Instituut ja Põhja Prefektuur pilootprogrammiga SÜTIK, mis annab politseile võimaluse suunata narkootikumide tarvitamisel või väikeses koguses omamise tõttu kinni peetud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku programmi. Programm on mõeldud mh fentanüüli ja amfetamiini tarvitajatele, selles osalemine on tasuta ja vabatahtlik.

Lisaks on olemas ka programm VALIK, mis on mõeldud kanepitarvitajatele ja nende lähedasetele.