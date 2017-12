Tervishoiumuuseumis avati reedel näitus "Elada või mitte"? Suhkrus on küsimus. Mis ained on suhkrud ja milline on nende koht süsivesikute mitmekesises maailmas? Kas ja milleks ning

milliseid suhkruid meie organism vajab? Millisel kujul esineb lisatud suhkur? Kas saab ka suhkruta ja kui palju on liiga palju?