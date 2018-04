Häiritud kiindumusega või varase lapseea traumat kogenud laste jaoks on tänapäeval populaarne "kaasav haridus" hoopis vastupidise efektiga - sest enne, kui lapsel ei ole taastunud turvaline kontakt usaldusväärse täiskasvanuga, on tema kontaktide arendamine eakaaslastega kas pärsitud või ei vasta see nõutavale arengule.