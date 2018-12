Kas alaealiste õigusrikkujate arv on vähenenud?

Umbes aasta aega on Eestis rakendatud alaealistele kurjategijatele ja õigusrikkujatele uut lähenemist, mis trahvib ja vangistab vähem, ent sellevõrra rohkem peaks tegelema probleemi allikaga. Kuidas on läinud ka kas noorte kuritegevus on kahanenud?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel