"Ta on maastikuratta edasiarendus, et saaks läbi nendest kohtadest, mis jäid enne läbi sõitmata. Ta on suurem, tal on laiem kandepind ja tal on suur muster. Pehmed rehvid ja ratas annavad stabiilsust rohkem juurde, kui tuleb mingi ootamatu juurikas või asi. Kergemad käigud on, manööverdada ja mäest üles või alla sõita on parem," rääkis matkajuht ja giid Karol Pärn.