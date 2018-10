Kas tulevik on fossiilkütuseta autode päralt?

Taani valitsus teatas, et on võtnud kavaks keelustada aastaks 2030 diisel- ja bensiiniautode müügi ja kogu riik proovitakse lahti haakida fossiilkütuste sõltuvusest aastaks 2050. Teemat kommenteerib Tõnu Ojala.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel