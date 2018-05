Venemaa saatkond Tallinnas ütles, et Venemaa ei ratifitseeri piirilepingut Eestiga seni, kuni Eesti ei muuda oma käitumist. Millised on tänased lahendused, et ühel heal päeval piirileppeni jõuda? Stuudios on külas Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.