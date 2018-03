Tallinnas toimub Estonian Wrestling Festival, mis on katuseks kahele suurele tippklassi maadlusvõistlusele

Kahe maadlusturniiri peale kokku on Tallinnas mõõtu võtmas 2500 sportlast 30 riigist.

30.03 - 1.04 toimub Tallinn Open 2018 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus.

07.04 toimub 31. Kristjan Palusalu Mälestusvõistlus.

Tallinn Open 2018 puhul on märkimisväärne, et registreeritud on 2100 maadlejat ja korraldajad olid sunnitud registreerimise kinni panema - piir tuli lihtsalt ette. Seega on tegemist väga populaarse võistlusega. Loomulikult on seal kohata ka tulevikutegijaid nii Eestist kui maailmast. Tallinn Open on Euroopa suurim noorte maadlusturniir. Stiiid: kreeka-rooma, vabaja naistemaadlus. Võistluste kõige vanemad osalejad on juuniorid ehk kuni 20-aastased. Seega enamik on ikka päris noored veel, alates 6. eluaastast kohtab noori mattidel.