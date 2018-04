Tallinna kõige mürarikkamad kohad on Ülemiste ristmik, Viru ring ning Liivalaia tänav

Maa-ameti ja keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna koostöös valmis müraandmete kaardirakendus, mis on kättesaadav maa-ameti geoportaalist.

Terviseorganisatsiooni andmetel kahjustab Euroopas ainuüksi liiklusmüra peaaegu iga kolmanda inimese tervist. Viiendik eurooplastest puutub öösiti regulaarselt kokku müratasemega, mis

võib oluliselt tervist kahjustada. Kaardilt on näha, et näiteks on Eestis väga mürarikasteks kohtadeks suured ristmikud, Tallinnas hakkab silma Ülemiste ristmik, aga ka näiteks Viru ring ning Liivalaia tänav.