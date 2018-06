Andrus Vaarik on Tallinna 32. Keskkooli vilistlane. "Ma olen sellele koolile väga tänulik, sest see oli ainus võimalus, kus sai õppida teatritegemist keskkooli ajal. Ja ega ma mingeid muid andeid, oskusi, võimeid elus hakkama saada ei täheldanud enda juures," ütles Vaarik.

